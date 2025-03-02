Eti Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen mahalle buluşmasına Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, siyasi partilerin temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Yavruturna Mahalle Muhtarı Metin Kaşar, bazı mahalle muhtarları ve Yavruturna Mahallesi sakinleri katıldı.

Belediye Başkanı Aşgın ilimizin son eklenen mahallesi ile birlikte 16 mahallesinin olduğunu ve göreve geldikleri günden bu zamana kadar tüm mahallelere eşit hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. Yavrutuna Mahalle Muhtarı Metin Kaşar ile diğer mahalle muhtarlarıyla olduğu gibi istişare içerisinde çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Aşgın “Çorum’un tüm mahalleleri bizim için aynı. Hiçbir mahallemizi diğerinden ayırmıyor ve eşit hizmet götürüyoruz. Mahalle muhtarımız bize hep çözüm odaklı yaklaştı. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“YAVRUTURNA MAHALLESİNDE ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPTIK”

Yavruturna Mahallesi sınırları içerisinde kalan Kadeş Barış Meydanı ile Kıbrıs Caddesi arasında öneli düzenlemeler yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Aşgın “Kadeş Barış Meydanında, Kıbrıs Caddesine doğru olan kısımda önemli bir düzenleme yaptık. Bu bölgede açılan imar adalarında intizamlı bir yapılaşmanın olabilmesi için yolların genişlikleri, askları hesaba katılarak bir düzenleme yaptık. Mahallemizde yol, cadde ve sokaklarda ve yine aynı noktalarda bozulan kırılan ve ekonomik ömrünü tamamlamış alanlarda 3531 ton asfalt serimi yaptık. Asfalt serimi yaptığımız alanların uzunluğu 1 797 metreye tekamül etmektedir. Asfalt dışında bordür ve karo kaplama çalışmalarımıza da devam ettik.2 646 metre bordür 6 125 metre de karo bordür kaplaması olmak üzere 8 771 metre kaplama çalışması yaptık” ifadelerini kullandı.

“761 METRE ALTYAPI ÇALIŞMASI YAPILDI”

Çorum genelinde altyapı çalışmalarında büyük bir yol kat ettiklerini söyleyen Halil İbrahim Aşgın “Çorum’da alt yapı çalışmalarına büyük yatırımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yavruturna Mahallemizde de atık su, yağmur suyu, içme suyu hatlarında bir sorun olduğunda anında müdahalede bulunuyoruz. Mahallemizin alt yapısıyla ilgili bakım ve onarım çalışmalarını düzenli olarak yapıyoruz. 263 metre atık su, 45 metre yağmursuyu, 453 metre içme suyu olmak üzere; 761 metrelik bir alt yapı çalışması yaptık.Kavukçu Sokak, Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak, Bahabey Caddesi, Yavruturna Sokaklar, Baltalı Çıkmazı, Kulaksız Çıkmazı, Emek Sokaklar, Mürsel Sokaklarda, Esnaf Evleri Sokaklarda Alt Yapı çalışmaları yaptık” şeklinde konuştu.

KAŞAR’DAN TEŞEKKÜR

Mahalle Muhtarı Metin Kaşar da Belediye Başkanı Aşgın ve ekibinin göreve geldikten sonra özverili bir çalışma yaptıklarını ifade etti. Mahalle sakinleri adına Aşgın ve ekibine teşekkür eden Metin Kaşar “Göreve geldiğiniz günden itibaren özverili bir çalışma sergileyerek halkımıza en iyi sunma yolunda gösterdiğiniz çaba takdire şayandır. Hayata geçirdiğiniz projeler ve mahallemize kazandırdığınız güzellikler için sizlere şükranlarımızı sunuyorum. Başkanımızla 6 yıldır istişare ile çalışıyoruz. Bu zamana kadar hangi taleple gittiysek yapılması için çaba sarf etti. Mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

