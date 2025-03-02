Aşık Ali Bükücü’nün eşi, Sevim Madak, Zeynep Zorlu, Arap Ali Bükücü ve Züleyha Zorlu’nun annesi, Halil Madak, Hacı Zorlu, Ali Ekber Zorlu ve Fatma Madak Bükücü’nün kayınvalidesi Mihriban Bükücü hayatını kaybetti.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Bükücü, kurtarılamadı. Merhume için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Hakka yürüme ve rızalık alma erkanı yapıldı. Dedeler Nurettin Aksoy ve Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde yapılan törenin ardından Bükücü’nün cenazesi merkeze bağlı Atçalı Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP İl ve Belediye Meclis Üyeleri, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.