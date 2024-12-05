Şekerpınar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Hüseyin Babadağ'dan (70) bir süredir haber alamayan yakınları, 112'den yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Babadağ'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Babadağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre vücudunda kesici alet ya da darp izi bulunmayan Babadağ'ın cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Editör: AA AJANS