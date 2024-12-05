Alınan bilgiye göre 2 aylık hamile olduğu öğrenilen A.S.(31), düşük yaptığı bebeği Kale Mahallesi Zafer 1. Sokak'ta ki evinin bahçesine gömdü.

Bir süre sonra rahatsızlanan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, rahatsızlığının sebebini anlatınca adresine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ekiplerince bahçede yapılan çalışma sonrası bebeğin cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılarak otopsi için morga getirildi.

A.S., polis ekiplerince ifade işlemleri için karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.