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Muay Thai (Tayland boksu) Dünya Şampiyonası yarın Antalya’nın Kemer ilçesinde başlıyor. 10 gün sürecek şampiyonada Çorumlu sporcu Yağmur Odabaş da Türkiye adına madalya mücadelesi verecek. Odabaş, alt genç kadınlar 54 kiloda ringe çıkacak.

Baharspor Kulübü sporcusu olan Yağmur Odabaş, antrenör Hasan Çalışkan nezaretinde hazırlandığı şampiyonaya sponsor bulamadığı için ailesinin desteği ile katılacak.

Yağmur’un iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten antrenör Hasan Çalışkan, “İyi hazırlandık. İnşallah Yağmur derece yapacak ve Çorum’a madalya ile dönecek. Hedefimiz ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek” dedi.