Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu’nun açıkladığı takvime göre, 2026 yılı yağlı güreş sezonu, ay ay planlanan organizasyonlarla şekillenirken, Tarihi Kırkpınar ve Cw Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi etapları başta olmak üzere toplam 67 organizasyon, yıl boyunca sporcuları yoğun bir maratona sokacak.

Antalya-Kepez’de başlayan sezon bugün Gaziantep Şahinbey’de düzenlenecek Cw Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi ile devam edecek.

Mayıs ayında Manavgat ve Manisa Yuntdağı etapları lig takviminin öne çıkan durakları olurken, Haziran ayında Kocaeli Sekapark Altın Kemer etabı lig heyecanını sürdürecek. Temmuz ayında ise sezonun zirvesi olan Edirne’deki 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile birlikte Ordu Aybastı Perşembe Yaylası’nda yapılacak lig etabı dikkat çekiyor.

Ağustos ayında Samsun Vezirköprü Kunduz ve Balıkesir Kurtdereli etapları Cw Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında öne çıkarken, Eylül ayında Antalya Elmalı’da gerçekleştirilecek tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri lig takviminin en önemli organizasyonlarından biri olacak.

Sezon, Ekim ayında Kaş’taki Gelişim Ligi organizasyonu ile devam edecek ve Kasım ayında Çorum’daki Kargı Panayırı ile tamamlanacak.