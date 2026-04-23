Çorum, 25-26 Nisan tarihlerinde önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Binicilik Federasyonu faaliyet programında yer alan Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışması, Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek.

Yarışmalar, Çorum Belediyesi Binicilik Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek organizasyonda, Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcular dayanıklılık, hız ve stratejilerini sergileyecek.

Atlı spor tutkunlarını bir araya getirecek etkinliğin, hem sporcular hem de izleyiciler açısından heyecan dolu anlara sahne olması bekleniyor. Organizasyonun, Çorum’un spor turizmine katkı sağlaması ve binicilik sporunun yaygınlaşmasına destek olması hedefleniyor.