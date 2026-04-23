Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak maçta Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Burak Pakkan düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak maçta Burak Pakkan’ın yardımcılıklarını Balıkesir bölgesinden Enes Biroğlu ile Ankara bölgesinden Çağrıcan Pazarcıklı yapacak. Eskişehir bölgesinden Semih Kurt da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Orta hakem Burak Pakkan, hakemlik kariyerinde Arca Çorum FK’nın bugüne kadar 2 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 2019-2020 Sezonunda, İstanbul’da Sancaktepe’yi 1-0 yenerken, bu sezon ise yine deplasmanda Erzurumspor’a 1-0 yenildi.

Burak Pakkan, Sakaryaspor’un ise 4 maçını yönetti. Yeşil-siyahlı takım bu maçlarda 2018-2019 Sezonunda, Gümüşhanespor’u (D) 2-0, 2022-2023 Sezonda sahasında Eyüpspor’u 2-0, 2023-2024 Sezonunda da Kocaelispor’u (D) 2-0 yenerken, bu sezon İstanbul’da Esenler Erospor’a 4-1 yenildi.