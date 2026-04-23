Arca Çorum FK, 26 Nisan Pazar günü Sakaryaspor’la deplasmanda oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 37.hafta maçının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından kaldığı yerden devam etti.
Teknik direktör Uğur Uçar nezaretinde, tesislerde ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışmasının ardından dar alan oyunla devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman 3 takımlı kaleli oyunla sona erdi.
Geçtiğimiz hafta, sahasında Sivasspor’u 3-1 yenerek 3 hafta aradan sonra yeniden galibiyet sevinci yaşayan Arca Çorum FK, ligden düşmesi kesinleşen Sakaryaspor karşısında da kazanıp play-off maçları öncesinde moral depolaması hedefliyor. Kırmızı-siyahlı takım hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla sürdürecek.