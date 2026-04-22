Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar Bocce İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bocce Sahası’nda gerçekleşen il birinciliğine 11 okuldan 55 öğrenci katılım sağladı.

Çorum’un en uzak köy okullarından biri olan İnalözü Ortaokulu bu yıl okul sporlarına damga vurmaya devam ediyor. Daha önce küçük kızlar kategorisinde şampiyonluğa ulaşan İnalözü Ortaokulu Zeynep İpek, Sevgi Polat, Yaren Kaplan, İrem Su Çördük, Buse Naz Köse’li kadrosu ile mücadele ettiği yıldız kızlarda da şampiyon olmayı başardı. Asya Arslan, İrem Nur Arslan, Medine Aykaç, Eslem Uzun, Nisa Halime Alay’lı Alaca Ortaokulu ikinciliği elde ederken, Edanur Yıldırım, Melda Yılmaz, Melisa Yılmaz, Bengisu Temur ve Elif Atar’lı oyuncu grubu ile mücadele eden Mecitözü Atatürk Ortaokulu üçüncü, Zeynep İpek, Sevgi Polat, Yaren Kaplan, İrem Su Çördük, Buse Naz Köse’li kadrosu ile İskilip Erenler Cumhuriyet Ortaokulu ise dördüncü sırada yer aldı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.