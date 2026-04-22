Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Çorum Belediyespor’un hafta sonu oynayacağı kritik karşılaşmanın salonu değiştirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi D Grubu’nda liderlik yarışı veren Çorum temsilcisi, Cumartesi günü sahasında aynı puana sahip rakibi Konya Selçuklu Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Daha önce açıklanan programda mücadelenin Atatürk Spor Salonu’nda oynanacağı duyurulmuştu.

Ancak aynı gün Atatürk Spor Salonu’nda çocuklara yönelik bir sirk gösterisinin düzenlenecek olması nedeniyle karşılaşmanın yeri değiştirildi. Kritik mücadele, Yeni Spor Salonu’nda oynanacak.

Büyük önem taşıyan karşılaşma Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak. İki takım açısından da zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan ekip Play-Off’lara D grubu lideri olarak katılacak.