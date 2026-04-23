Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer akan Kulüplerarası Küçük Kızlar Voleybol Grup Birinciliği Çorum’da devam ediyor. İlk maçında Çankırı Gençlikspor’u 3-0’la geçen Çorum Dinamikspor ikinci maçında bugün Yozgat temsilcisi ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 25-8, 25-15 ve 25-9’luk setlerle 3-0 kazanan Çorum Dinamikspor ikide iki yaptı.

Yarın aynı salonda saat 12.00’de Ankara Ufuk Üniversitesi Spor Kulübü ile karşılaşacak olan Çorum Dinamikspor bu maçı kazanmasını halinde grubunu lider tamamlayarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacak.