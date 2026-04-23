Arca Çorum FK, 26 Nisan Pazar günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 37.hafta maçında konuk olacağı Sakaryaspor’la resmi maçlarda 10.kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 maçta Arca Çorum FK’nın üstünlüğü bulunuyor.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Sakaryaspor’la bugüne kadar tamamı ligde olmak üzere 9 kez karşılaştı. Bu maçların 4’ünü Arca Çorum FK, 3’ünü Sakaryaspor kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. Arca Çorum FK 10 gol attığı Sakarya temsilcisinden 12 gol yedi.

9 maçın 5’i Çorum’da, 4’ü Sakarya’da oynandı. Çorum’daki maçların 3’ünü Arca Çorum FK kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. Arca Çorum FK’nın 5 golüne Sakaryaspor 2 golle cevap verdi.

Sakarya’da oynanan maçlarda ise 1 galibiyet alan Arca Çorum FK 3 müsabakada sahadan puansız ayrılırken, attığı 5 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü.

İki takım ilk kez 2013-2014 Sezonunda, 3.Lig 2.Grup’ta rakip oldu. 6.haftada Çorum’da oynanan maçı 1-0 kazanan Arca Çorum FK, 23.haftada Sakarya’da oynanan maçta ise 3 puanı 2-1’lik skorla aldı.

2021-2022 Sezonuna kadar bir daha resmi maçlarda hiç karşılaşmayan iki takım, 2021-2022 Sezonunda 2.Lig Kırmızı Grup’ta rakip oldu. 3.haftada Çorum’da oynanan maç 0-0 biterken, Sakarya’daki 22.hafta maçını ev sahibi ekip 4-1’lik skorla kazanarak rekabetteki ilk galibiyetini aldı.

İki takım son 3 sezondur 1.Lig’de rakip oluyor. 2023-2024 Sezonunun 6.haftasında Çorum’da oynanan maçı 1-0 kazanan Arca Çorum FK, 23.haftada Sakarya’da oynanan maçı ise 3-1 kaybetti.

Geçen sezonun 4.haftasında Çorum’da oynanan maç 1-1 biterken, Sakarya’daki 23.hafta maçını Sakaryaspor 2-1’lik skorla kazandı.

Bu sezonun 18.haftasında Çorum’da oynanan maçı ise Arca Çorum FK 2-0 gibi net bir skorla kazandı.