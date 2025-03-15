Sungurlu’da uzun yıllardır görev yapan İmam Hatip Erdoğan Yağbasan ve Recep Körpe emekli oldu. İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, Yağbasan ve Körpe’ye teşekkür plaketi verdi.

İlçede çeşitli camilerde uzun süre İmam Hatip olarak görev yapan ve emekliye ayrılan Erdoğan Yağbasan ve Recep Körpe’yi Müftü Süleyman Eroğlu makamında ağırladı.

Müftü Eroğlu, kendilerine görev süreleri boyunca gayretlerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Eroğlu, emeklilik hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Editör: Haber Merkezi