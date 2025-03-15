Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili ve Sungurlulu Basri Bağcı ve beraberindeki Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili ve Anayasa Mahkemesi Üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar’ı ağırladı.

AYM Üyeleri Basri Bağcı ile Kenan Yaşar, Sungurlu Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Muhsin Dere ile görüştü. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Sungurlu'nun sorunları ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. AYM Başkanvekili Bağcı ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili Yaşar'ın ziyaretinde ilçenin gelişimi ve geleceğine dair önemli konular da ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, “Değerli büyüklerimize nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için içtenlikle teşekkür ediyorum. Sungurlumuz için birlikte güzel projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu ziyaretlerin birlik ve beraberliğini güçlendirdiğine dikkat çeken Muhsin Dere, Bağcı ve Yaşar ile ileriye yönelik ortak çalışma ve işbirliği konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Başkan Dere, Bağcı ve Yaşar'a ziyaret anısına teşekkürlerini sunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ