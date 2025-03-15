Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına, Çorum Milletvekili Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan Mhp İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcı, Alaca İlçe Başkanı İsa Duru İl Ocak Başkanı Orhan Tosik, Alaca Ocak İlçe Başkanı Ramazan Demiralan ve diğer İlçe Başkanları, İlçe Ocak Başkanları ve Belediye Başkanları katıldı.

Programda bir konuşma yapan Çorum Milletvekili Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı ;" Davetin önemine vurgu yaparak, "Allah bu mübarek soframızın bereketini nasip etsin. Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve İlçe Başkanı Orhan Özyol’a nazik davetleri için teşekkür ederiz," dedi.

İftar programı, katılımcılar arasında birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

Editör: Haber Merkezi