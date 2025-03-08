Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi Mimar Didem Tokgöz, bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde daha özgürlükleri ve hayatları için direnmeye devam edeceklerini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yazılı bir açıklama yapan Didem Tokgöz, “Bugün 8 Mart! Bugün bizim günümüz! Ama kutlama yapamıyoruz. Çünkü hala hayatta kalmak için mücadele ediyoruz. Çünkü her gün öldürülüyoruz, eziliyoruz, görmezden geliniyoruz!” dedi.

Kadınların sokaklarda, iş yerlerinde, meclislerde, mahkemelerde haklarının gasp edildiğini vurgulayan Tokgöz, “Emeğimiz yok sayılıyor, bedenimiz denetim altına alınmak isteniyor, hayatlarımız başkalarının kararlarına teslim ediliyor. Adalet istiyoruz, ama yasalar bizi korumuyor. Eşitlik istiyoruz, ama sistem bize sırtını dönüyor. Özgürlük istiyoruz, ama zincirlerimizi kırmamıza izin vermiyorlar” diye konuştu.

Bu dünyayı var eden kadınlar olarak artık susmayacaklarını kaydeden Didem Tokgöz, “Bize biçilen rolleri reddediyoruz! Yaşamak için itaat etmemiz gerektiğini söyleyenlere karşı dimdik ayakta duruyoruz! Emeğimizin sömürülmesine, hayatlarımızın çalınmasına, haklarımızın pazarlık konusu yapılmasına izin vermeyeceğiz!” şeklinde konuştu.

CHP Belediye Meclis üyesi Mimar Didem Tokgöz, açıklamasının devamında ise şunları dile getirdi: “Biz buradayız! Sokağımızda, işimizde, siyasette, meydanlarda, hayatın tam içinde mücadele ediyoruz! Çünkü biz varsak dünya var! Biz varsak adalet var! Biz varsak gelecek var!

Ve buradan bir kez daha haykırıyoruz: Biz olmadan hiçbir şey yolunda gitmeyecek! Ya eşitlik ya hiç! Ya özgürlük ya hiç! Ya kadınlar ya hiç! Çünkü Neşet Ertaş’ın dediği gibi ‘Kadınlar insandır, siz ise insanoğlu.’

Eşit işe eşit ücret için, barajsız sendikalaşma talepleri için, kısacası hakça- insanca yaşamak için Agrobay Seracılık,TTL Tütün, DIGEL Tekstil, TKIS Blinds, Sunel Tütün, Askaynak (Kaynak Tekniği), Temel Conta, Chinatool, Hitachi, Polonez, Çelikaslan ve Hepsijet’te direnen,hakları için mücadele eden kadın işçilere selam olsun .Onların mücadelesi hepimizin mücadelesidir.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, direnişin ve mücadelenin günü kutlu olsun!”

Editör: SELDA FINDIK