Bedesten yanında bulunan Çorumpark içinde düzenlenen etkinlik, katılımcılara Kur’an-ı Kerim tilaveti, Peygamber Efendimizi öven şiirler, ilahiler ve kasidelerle unutulmaz bir manevi ziyafet sundu.

Programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Hafız Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tasavvuf müziği sanatçısı Agâh Terzi’nin ilahi ve kasideleriyle devam eden programda, ünlü sunucu ve şair İbrahim Sadri, na’t-ı şerif ve şiirler seslendirdi.

Dinleti sonunda bir konuşma yapan konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, güzel bir Ramazan akşamı yaşattıkları için sanatçılara teşekkür ederek, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ile birlikte hediye takdimi gerçekleştirdi.

Editör: HABER MERKEZİ