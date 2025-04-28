Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Wushu İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliği küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 kategoride yapıldı. 201 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen il birinciliği müsabakaları sonunda küçüklerde Adnan Menderes İlkokulu zirvede yer alırken, İstiklal İlkokulu ikinci, Ertuğrul Gazi ve 19 Mayıs İlkokulu ise üçüncülüğü elde etti. Yıldızlarda Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu birinci, Yavruturna Ortaokulu ikinci, Mustafa Kemal ve Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu üçüncü olmayı başardı. Gençlerde ise Buhara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi şampiyon olurken, Buhara Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Fatih Anadolu Lisesi ve Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü oldu.

PROTOKOLDEN

YOĞUN KATILIM

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül törenine protokol yoğun ilgi gösterdi. Törene, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Türkiye Tekvando Federasyonu eski MHK Başkanı Atilla Azkur, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay, okul temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı. Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.