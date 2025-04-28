BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 13.hafta maçında lider Alacagücü sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Ulukavakspor’u ağırladı. Alaca İlçe Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren oyun üstünlüğünü eline alan Alaca temsilcisi ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadeleden 5-1 galip ayrılmasını bildi.

Bu sonucun ardından puanını 33 yapan Alacagücü, en yakın rakibi Kültürspor’un da puan kaybetmesi ile birlikte bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Konuk Ulukavakspor ise 7 puanda kalarak ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı.

SAHA: Alaca İlçe.

HAKEMLER: Nuriye Çınar Bal, Özkan Dağ, Nezgidar Abukan.

ALACAGÜCÜ: Emrah, Mehmet Taha, Enes, Nuri Can, Mehmet, Kadir, Onur, Emnre, Cuma, Osman, İsmail.

YEDEKLER: Berkay, Osman, Hakan, Mustafa, Adem, Tuğrulhan, Ahmet, Uğur, Ümit, Efe Tuğra.

ULUKAVAKSPOR : Oğuzhan, Raşit Emre, Egemen, Buğra, Can Polat, Arda, Yunus Emre, Fatih, Kerem, Gökhan, Şahin Yiğit.

YEDEKLER: Özcan, Mustafa Şahan, Hüseyin Selçuk, Yiğit, Ethem.

GOLLER: Dk.18 Onur, Dk.48 Osman, Dk.56 İsmail, Dk.72 (kendi kalesine) Resul, Dk.84 Hakan (Alacagcü), Dk.51 Muhammed (Ulukavakspor)