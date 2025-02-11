Wushu Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Yalova’da yapıldı. Çorumlu sporcular 3 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük madalyası kazandı.

Wushu İl Temsilcisi ve aynı zamanda antrenör Bekir Bolat nezaretinde Çorum’u temsil eden sporculardan minik kızlar 28 kiloda Erva Naz Bezmen, yıldız kızlar 60 kiloda Sinem Ahıshalı ve yıldız erkekler 72 kiloda Göktan Yapıcı Türkiye şampiyonu olurken, minik kızlar 24 kiloda Hira Geldi finalde yenilerek ikinciliği elde etti. Yıldız kızlar 36 kiloda mücadele eden Azra Su Dizlek ise şampiyonayı üçüncülük derecesiyle kapatarak bronz madalyanın sahibi oldu.