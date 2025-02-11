H.E.Kültürspor Kulübü Başkanı Soner Demirci, Başkan Yardımcıları Arslan Kaynar ve Yunus Yıldırım ile Altyapı Sorumlusu Yılmaz Arslanoğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ana gündem maddelerinden biri, kulübün altyapı projeleri ve Çorum’daki spor altyapısının güçlendirilmesi üzerine istişarelerde bulunmaktı. Başkan Demirci, kulübün geleceği ve sporcuların gelişimi için önemli adımlar attıklarını vurguladı. Ayrıca Demirci, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a kulübün çalışmaları hakkında bilgi vererek, Kültürspor forması hediye etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporun ve gençlerin gelişiminin her zaman destekçisi olduklarını belirtti. Aşgın, Kültür 19 Spor Kulübü'nün çalışmaları ve projelerine her türlü desteği vereceklerini belirtti.