Bilardo İl Temsilciliği’nin 2025 yılı faaliyet programında yer alan Valilik Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Profesyonel Bilardo Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya 32 sporcu katılım sağladı. 2 gün süren müsabakalar sonunda Harun Tunga tüm rakiplerini yenerek birinci olmayı başarırken, Osman Ayvaz ikinci, Tekin Karataş üçüncü, Recep Taşkın ise dördüncülüğü elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ın katılımı ile gerçekleşen törende dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.