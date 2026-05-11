Çorum voleybolunun lokomotif kulüplerinden Osmancık Belediyespor’un pasör çaprazı oyuncusu Zeren Yonar, Ankara’da devam eden Altyapılar Milli Takım gelişim Kampında yer alıyor.

Osmancık Belediyespor Antrenörü Ümit Gökgöz, kendi kulüplerinden ilk defa milli takım kampına oyuncu göndermenin gururunu yaşadıklarını ifade ederken, “Oyuncumuza Milli Takım Gelişim kampında üstün başarılar diliyor, altyapıdaki diğer sporcularımızın da bu yoldan ilerlemesini temenni ediyoruz. Yolun açık olsun Zeren, seninle gurur duyuyoruz” dedi.

10 Mayıs’ta başlayan kamp 13 Mayıs’ta sona erecek.