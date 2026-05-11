Arca Çorum FK’nın, Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldiği karşılaşmada iptal edilen gol, futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Mücadelenin son bölümünde Burak Çoban’ın attığı ancak öncesinde faul gerekçesiyle geçersiz sayılan gol, bu kez Türk futbolunun ikonik isimlerinden eski hakem Ahmet Çakar tarafından sert sözlerle eleştirildi.

Beyaz Futbol programında pozisyonu değerlendiren Çakar, verilen kararı Türk hakemliği adına ağır ifadelerle yorumladı.

Çakar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türk hakemliğinin bittiğinin göstergesini mi istiyorsunuz? 3 gün önce Çorum FK ile Keçiörengücü maçını izlediniz mi? Çorum 1-0 kazandı ama sonlara doğru bir gol attı. Çok da güzel bir gol, harika bir gol. Kafa topunda ayağının ucu değiyormuş diye bu golü iptal ettiler. Eğer bu işte kasıt varsa kriminal ahlaksızlık. Ama kasıt yoksa ağır bir geri zekâlılık var.”