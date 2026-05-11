Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi Play-Off yarı final ilk maçında bu akşam Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı takım, 15 Mayıs’ta Çorum’da oynanacak rövanş öncesinde avantajlı bir skor almak için mücadele edecek.

Play-off 1.turunda konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü Fredy’nin 20.dakikada penaltıdan attığı golle 1-0yenerek adını yarı finale yazdırıp Süper Lig’e yükselme umutlarını sürdüren Arca Çorum FK, bu akşam da Bodrum FK ile karşılaşacak. Çorum ekibi, 1.turda konuk ettiği Pendikspor’u 2-0 gibi net bir skorla eleyerek adını yarı finale yazdıran Bodrum FK karşısında avantajlı bir skor alabilmek için mücadele edecek.

Arca Çorum FK’da, Ankara Keçiörengücü maçında sakatlanan Braian Samudio ve Sinan Osmanoğlu’nun takımdaki yerlerini alamayacakları belirtildi.

Arca Çorum FK ile Bodrum FK arasında bu akşam Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak kritik maç saat 20.00’de başlayacak.