Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Play-Off son 16 turunda Başkent Seğmener’i eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Çorum Belediyespor’un West Bursa ile oynayacağı çeyrek final maçının programı belli oldu.

Son 16 Tur maçlarının tamamlanmasının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu dün çeyrek final maç programlarını açıkladı. Son 16 turunda Başkent Seğmenler’i eleyen Çorum Belediyespor ile Bağlar Belediyespor’u eleyen West Bursa takımları çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

İlk maç 16 Mayıs Cumartesi günü Çorum Atatürk Spor Salonu’nda saat 18.00’de oynanacak. Rövanş ise 23 Mayıs Cumartesi günü Bursa Tofaş Spor Salonu’nda saat 19.00’da oynanacak.

Bu iki maçta iki takımda birbirine üstünlük kuramaması halinde üçüncü maç ise 26 Mayıs Salı günü yine Çorum Atatürk Spor Salonu’nda saat 14.00’de oynanacak.

Bu maçın kazananı yarı finale adını yazdıracak.