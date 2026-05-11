19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek Gençlik Haftası etkinlikleri için planlama toplantısı yapıldı. Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu koordinesinde düzenlenen toplantıya şube müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı.

Toplantıda, hafta boyunca hayata geçirilecek programlar, sportif faaliyetler ve gençlik etkinlikleri detaylı şekilde ele alındı. Organizasyon sürecine ilişkin görev dağılımları yapılarak kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Gençlerin milli ve manevi değerler ışığında spor, kültür ve sosyal etkinliklerle buluşmasının amaçlandığı Gençlik Haftası’nın dolu dolu geçmesi için hazırlıkların aralıksız sürdüğü belirtildi.