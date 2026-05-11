Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U15 Türkiye Şampiyonası yarın (12 Mayıs Salı) 24 farklı grup merkezinde start alırken, Çorum temsilcisi Vefaspor da Ordu grubunda mücadele edecek. Yapılan kura çekimi sonucunda Vefaspor, Bayburt, Trabzon ve Rize temsilcileriyle birlikte A Grubu’nda yer aldı.

Çorum temsilcisi ilk maçında bugün saat 13.00’te Ordu Karşıyaka Stadı’nda Bayburt Özel İdare ile karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kaybeden takım şampiyonaya veda edecek.

Vefaspor’un Bayburt temsilcisini mağlup etmesi halinde ise Trabzon ile Rize temsilcileri arasında oynanacak maçın galibiyle grup finalinde karşılaşacağı belirtildi. Grup finalini de kazanması durumunda Mavi-Beyazlı ekip B Grubu birincisi ile oynayacağı karşılaşmada Türkiye finallerine yükselme mücadelesi verecek.