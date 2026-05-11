Yeni sezonda Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Sungurlu Belediyespor’da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta, Amerikalı pasör çaprazı Kyle Ensing’i kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştiren Sungurlu Belediyespor, iki transfer daha gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı kulübün, son olarak Spor Toto forması giyen 31 yaşındaki ve 1.90 metre boyundaki başarılı pasör, Muhammed Kaya’nın yanı sıra Neftochimic Burgas’ta oynayan 27 yaşındaki Bulgar smaçör Kaloyan Balabanov’la anlaşmaya vardığı açıklandı.

Efeler Ligi’ndeki ilk sezonda fırtına gibi esmek isteyen Sungurlu Belediyespor’da transfer çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.