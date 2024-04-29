Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TFF) 2024 yılı faaliyet programında yer alan Voleybol Aday Hakem Kursu Çorum’da gerçekleşti.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Cuma günü start alan aday hakem kursuna 80 aday hakem katıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakemi ve Gözlemci Kurulu Başkanı Aziz Yener tarafından verilen kursun ilk gününde volaybol branşında uygulanması gereken kurallar ve teknik bilgilerin eğitimi verilirken, ikinci gününde ise uygulamalı dersler verildi. Kurs, dün yapılan sınavların ardından sona erdi.