Prof. Aydın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk ve ekibiyle yaptığı görüşmelerden sonra, Hitit Üniversitesi’ni “Güçlü ve ihtisaslaşmış, ulusal ve uluslararası akredite, yerli ve milli, uluslararası araştırma merkezine, vizyoner rektör ve kadrolara sahip saygın bir üniversite” diye niteledi.

Prof. Aydın, “Ülkemiz için altyapı yeteneklerimizi birlikte kullanma görüşmelerimiz çok başarılı geçti” derken, Prof. Öztürk de, “Ülkemizde ve yurtdışında tıp ve sağlık bilimleri alanında köklü, yaygın ve etkin bir misyonu olan Sağlık Bilimleri Üniversitemizin katkı ve işbirliği, bizim için çok önemli ve anlamlı” ifadesini kullandı.