Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, konuk Sağlık Bilimleri Üniversitesi (GATA) Rektörü Prof.Dr. Kemalettin Aydın ile Hitit Üniversitesi Rektörü’ne ve beraberindekilere Katipler Konağı’nda bir yemek verdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çorum’da güzel bir adama misafir olduk. Mütevazılığı, sohbeti, hoşgörüsü, bilgeliği, başarıları ile, memleket sevdası ile, yerli ve milli düşünce ve hizmet dünyası ile herkese örnek olan Ahmet abimize misafir olduk.” ifadesini kullandı.