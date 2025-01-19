Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ilimizde tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir adım atarak tarımsal verimliliğin artırılması ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlanması amacıyla hazırladığı proje kapsamında 50 aileye sağım makinesi dağıtımı için tören düzenledi.

Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, kurum yetkilileri ve yaklaşık 1 milyon TL’lik destekten yararlanacak süt üreticileri katıldı.

Bu proje sayesinde hem süt üretiminde kalite artışı sağlanacak hem de aile işletmelerine ekonomik destek verileceğini dile getiren Tarım İl Müdürü Göktekin konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“ÇORUM’DA 206 BİN BÜYÜKBAŞ

285 BİN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VAR”

“Çorum’da hayvan yetiştiriciliği önemli bir potansiyele sahiptir. Toplam 206.755 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Bu hayvanların yüzde 1,38’i (2 bin 850 adet) manda, yüzde 3,83’ü (7 bin 925 adet) yerli, yüzde 38,9’u (80 bin 373 adet) kültür melezi ve yüzde 55,9’u (115 bin 607 adet) saf kültür ırklarından oluşmaktadır. Ayrıca ilimizde 218 bin 876 adet koyun ve 66 bin 551 adet keçi olmak üzere toplamda 285 bin 427 adet küçükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır.

Tarımsal ve hayvansal üretimde tarım alet ve makineleri hem üretim artışını sağlamak hem de işgücünden tasarruf etmek amacıyla yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bölgede 5 baş ve altında sağmal hayvancılık yapan küçük aile işletmelerinde süt sağımı genellikle elle yapılmakta, bu yöntemde elde edilen süt hijyenik koşullar sağlanamadığında kısa sürede bozulmaktadır. Bu durum, süt ürünlerinin kalitesini olumsuz etkilemekte ve depolama ömürlerini kısaltmaktadır.



PROJENİN MALİYETİ

1 MİLYON 34 BİN TL

Bu sorunların çözümü için toplam maliyeti 1 Milyon 34 bin TL olan “Küçük Aile İşletmelerinde Süt Hijyeninin Sağlanması Projesi" kapsamında, 50 adet hareketli süt sağım makineleri temin edilmiştir. Bu makineler sayesinde sütte insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek bakteri ve somatik hücre sayıları azaltılarak, üretilen sütün ticari işletmelerde değerlendirilebilmesinin önü açılmıştır.

“HİJYENİK ORTAMDA

SÜT ÜRETİLEBİLECEK”

Proje, küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenerek tarımsal ekonominin canlandırılmasını, hijyenik ortamda süt üretimi ile insan sağlığının korunmasını, daha verimli süt sağımıyla süt sanayine aktarılan süt miktarının artırılmasını, küçük aile işletmelerinin karlılığının yükseltilerek büyükbaş hayvan sayısının artırılmasını, çiftçilerin rekabet gücünün artırılmasını ve kırsal alanda kalkınmanın sağlanmasını hedeflemektedir. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, projenin tarım ve hayvancılık sektörüne hayırlı olmasını diliyoruz”

Konuşmanın ardından sağım makineleri Vali Yardımcısı Gürbüz ve İl Müdürü Göktekin tarafından dağıtıldı.