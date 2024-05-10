Kaza, Çorum-Amasya karayolundaki Tepe tesisleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Güler (38) yönetimindeki 34 FPY 573 plakalı otomobil, saat 21.00 sıralarında önünde seyreden Cihat U.’nın kullandığı 05 EE 268 plaka sayılı vince arkadan çarptı. Feci kazada otomobil sürücüsü Güler, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, acil sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güler’in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Editör: İHA AJANS