Alınan bilgiye göre Buharaevler Mahallesi'nde bir benzin istasyonunda sosyal medya için video çektiği iddia edilen İsmail A.K.(16), polis ekiplerinin yanına gelmesi üzerine 34 HBG 377 plakalı otomobile binerek hızla uzaklaştı.

Durumdan şüphelenen Yunus ekiplerinin takibe aldığı sürücü bir süre kaçtıktan sonra aracı Buharaevler Mahallesi Bayat Gediği 26. Sokak'ta terk ederek yaya vaziyette uzaklaştı.

Plaka sorgusundan ulaşılan araç sahibi, otomobili 16 yaşındaki oğlunun izinsiz aldığını ve ehliyeti olmadığı için kaçtığını belirtti.

Bir süre sonra polis ekiplerinin yanına gelen ehliyetsiz sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ters yöne girmek, şerit ihlali, emniyet kemeri ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 62 bin 604 lira ceza uygulandı.

Otomobil trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK