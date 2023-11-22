Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorumlu SMA hastası Yağız Batu bebek için Türkiye'nin her yerinde yardım çalışmaları sürerken, vicdanları yaralayan bir hırsızlık olayı yaşandı. Ailesi ve Yağız Batu bebeğin kampanyasını yürüten gönüllüler, yaklaşık 6 aydır gece gündüz demeden ilaç parasını toparlamak için çalışıyor ancak vicdansız hırsızlar Yağız Batu bebeğin yardım kumbarasını çaldı.

17 Kasım’da Bursa’nın Gemlik ilçesinde çarşı meydanında bir lokantada gerçekleşen hırsızlık olayında, vicdansız hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Yaşlı hırsızın işletmenin tezgahında bulunan yardım kumbarasını çaldığı anlar saniye saniye kaydedildi.Polis ekipleri, bu vicdansız hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, aile de hırsızın yakalanması için şikayette bulundu.Yağız Batu’nun yardım kumbarasının 5 Kasım’da yine aynı ilçede başka bir işletmede bir kez daha çalındığı öğrenildi.