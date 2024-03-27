Malum, yandaş Sabah gazetesi, "Uzayda Türk'ün ayak sesleri" diye manşet atarak ilk kez uzaya çıkacağımızı ilan etmişti ya…

Sanki, uzay istasyonunu biz kurmuşuz gibi…

Uzay aracını biz imal etmişiz gibi.

Sanki uzaya ilk defa Türkler ulaşmış gibi…

Gezeravcı’nın ilk Türk astronotu olarak uzay yolculuğuna çıkarken, Rusya bizden 63 yıl önce. ABD 59 yıl önce, Suriye ise 37 yıl önce uzaya gitmişlerdi.

Uzayla, uzay araçlarıyla, gidiş gelişle hiçbir yakınlığımız yoktu.

Hepsi “gavur”un (!) icadıydı…

Ama olsun, biz bu yolculuk için yerel seçimlerde önce 55 milyon dolar bastırmış ve uzaya çıkmıştık ya...

Uzaya ilk çıkan astronotumuz Gezeravcı, orada iki hafta kaldı ve dersini çalıştı, not tuttu…

Astronotumuzun uzaya çıkışı bir “ilk” idi…

Üstelik, kullanılan araç ile fırlatılan istasyona kadar kullanılan sistemlerin hepsi, yani her şey yabancıların icadıydı…

“Yerli malımız” sadece Gezeravcı idi…

Biz, sadece uzaya giden bir “dolmuş”a bindirildik.

Türk parası geçmediği için, 55 milyon dolarlık biletle yolculuğu tamamladık.

Bu yolculuktan sonra astronotumuzu kahraman gibi karşıladık…

Hak ettiği değeri verdik…

Şehir şehir gezdirirken, bir de ne görelim..

Ege Üniversitesindeki Gençlik Buluşması’na Alper Gezeravcı, AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ'la birlikte katılmaz mı?

Tabii ki katılır.

Demokratik bir ülkede yaşıyoruz.

Tabii bunun bir de“Ammaaaa” sı var…

Gezeravcı, eğer uzaya AKP’li olarak çıkmış, dönünce “propaganda” aracı olarak kullanılmayı ön şart olarak kabul mu etmişti?

Bu soru çok önemliydi.

Tabii yanıtı verilebilirse.

Gezeravcı, uzaya 2 haftalığına adeta AK Parti'ye herhangi bir belediye kazandırmak için gönderilmiş olabilir miydi?.

AKP’nin İzmir’de seçim zaferi ilan etmesi oldukça değil, çok zordu.

AKP adayı Dağ’ın ne işi olur derken, ilk astronotumuzu onunla aynı sahnede görmeyelim mi?.

Bakar mısınız uzay yolculuğu ve oraya halkın parasıyla seyahat eden Gezervcı’nın yaptıklarına…

Uzay yolculuğu, eğer bir seçim malzemesi olarak kullanılmışsa ve bu önceden Saray danışmanlarınca planlanmışsa, bu öneriyi AKP’ye sunan her kim ise AKP bu kişiyi derhal ödüllendirmeli (!).

Ancak bilinmeli ki, Saray üst yönetiminde görev alanların bir kısmında “Vicdan yetmezliği” başlamış gibi…

Nedeni şu:

Çünkü “Yağcılık” ve “Yalaka”lığı, o kadar ileriye götürmüşler ve adeta zirveye taşımışlar ki, ondan…