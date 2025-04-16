Çorum’un önde gelen iş insanlarından; Tuzcular Grup ve Büyük Otel sahiplerinden Veysel Tuzcu’nun eşi Keziban Tuzcu (76), tedavi görmekte olduğu İstanbul Koç Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Tanınmış iş insanları Ömer Faruk Tuzcu’nun annesi, Mustafa Tuzcu’nun yengesi olan Keziban Tuzcu’nun cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Haber Merkezi