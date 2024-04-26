Dünya Veteriner Hekimleri Birliği’nin, her yıl Nisan ayının son Cumartesi gününü ''Dünya Veteriner Hekimler Günü'' olarak kutlanmasını kararlaştırması ile birlikte 2000 yılından itibaren bu gün Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanmaktadır.

Veteriner Hekimlik hayvanların evcilleştirilmesi ile tarih sahnesine çıkmış dünyanın en saygın ve köklü mesleklerinden biridir. Veteriner Hekimlik eğitiminin başlaması ile birlikte hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, beşeri hekimliğin gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır. Veteriner hekimler; hayvan sağlığının ve aynı zamanda insan sağlığının korunması, hayvan refahının iyileştirilmesinin yanı sıra, gıda güvenliğinin sağlanması, küresel açlığın azaltılması, zoonoz hastalıkların önlenmesi, hayvan ıslahı, tıbbi araştırmalar ve biyolojik çeşitliliğin korunması alanında yaptıkları çalışmalarla insanlığa büyük katkılar sağlamışlardır.

Dünya Veteriner Hekimler Günü her yıl farklı bir tema ile kutlanmaktadır.

Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün (OIE) 2024 yılında belirlediği tema;

“VETERİNER HEKİMLER

TEMEL SAĞLIK ÇALIŞANLARIDIR.”

Belirlenen tema ile Veteriner Hekimlerin bu alanlardaki çalışmalarına kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlanmaktadır. Altı kıtada sayıları 1.6 milyonu geçen Veteriner Hekim tarafından 24'ncü kez kutlanacak olan Dünya Veteriner Hekimler Günü, Veteriner Hekimler için onur kaynağı, gurur kaynağı ve mutluluk kaynağı olmuştur.

Veteriner Hekim; Veteriner Tıp uygulamalarını aldığı eğitim sonunda uzmanlıkla yapan ve insan harici hayvanların üreme, beslenme, hastalık ve yaralanma süreçlerine müdahale eden, öncelikle koruyucu hekimlik uygulamaları ile hastalıklar ortaya çıkmadan önleyen, hayvanlardan insanlara bulaşan yüzlerce hastalığın önlenmesi için insan sağlığını da hizmet eden bir Tıp mensubudur.

Yani SAĞLIK ÇALIŞANIDIR…

Bu gün insanımızın daha iyi beslenmesi et, süt, yumurta ve diğer hayvansal gıda üreticilerinin yanında, ilaç sanayinin gelişmesine önemli katkılar sağlayan yetiştiricimizin daha kaliteli ve yüksek verim elde edebilmesi için ıslah çalışmalarını yürüten, en büyük sevinç kaynağı acılarını dilleri ile değil ancak sesleri ve bakışları ile anlatan hayvanların dertlerini dindirmek olan, sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, neticede sağlıklı nesillerin yetişmesinde öncü ama bugüne kadar yaptıklarına oranla takdir edilmemiş, buna rağmen sorumluluklarının bilincinde olan Türk Veteriner Hekimlerinin gündeme gelmesi açısından çok önemlidir.

Veteriner Hekimlik mesleği hayvan sağlığı, insan sağlığı ve çevre sağlığının birbirinden ayrılmaz unsurlar olduğunu ifade eden Tek Sağlık kavramının temel direğidir. Yaşanılabilir bir dünya için, sağlıklı insan nesillerinin yetiştirilebilmesi için, hayvanlarımızın mutluluğu ve huzuru için Veteriner Hekimler var güçleriyle gece-gündüz, yaz-kış demeden çalışmaktadırlar.

Veteriner Hekimler hayvan sağlığını korumanın yanında insan sağlığına da önemli katkıda bulunurlar. Dünyada 300'den fazla hayvandan insana bulaşan zoonoz hastalıklardan, çalışmalarıyla insanları Veteriner Hekimler korurlar. Çalışmaları esnasında atın çiftesini yer ölürler, karnına ineğin boynuzunu yer yaralanırlar, elini kedi tırmalar, bacağını köpek ısırır vb. zorlu bir mesleği yapmaya çalışırlar. Bu mesleği yaparken de ülkemizde maalesef sağlık çalışanı olmamıza rağmen, sağlık çalışanlarına verilen fiili hizmet zammı (yıpranma payı) hakkında faydalandırılmadığımız gibi Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasında da yine kapsam dışı bırakılmaktayız.

Veteriner Sağlık Grubu çalışanları görevlerini ifa ederken beşeri sağlık hizmetleri veren sağlık personeli gibi çok sık ciddi şiddet olayları ile karşı karşıya kalmaktadır. Halk sağlığı adına özveri ile sağlık hizmetini yürütmeye çalışan Veteriner Hekimlerimize de giderek artan şiddetin önlenebilmesi için Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınması esasen toplum sağlığını koruyacaktır.

“Veteriner Hekimlerine destek veren bir ülke; hayvan sağlığına, gıda sağlığına ve toplum sağlığına sahip çıkmış demektir.“

Veteriner Hekimlerin mesleklerini şiddetten uzak bir ortamda rahat bir şekilde icra edebilmeleri dileğiyle…

Ayrıca; Veteriner Hekimler, Dünyanın bir çok ülkesinde yaşanan, ülkemizi de etkileyen COVİD-19 pandemisinde de gövdelerini siper ederek insanlarımızın sağlığı için Malzeme Tedariki, Testler, Araştırmalar, Virüs Sürveyansı, Aşı Yönetimi gibi konularda çalışmışlardır. 2021 yılında da ekibiyle COVİD-19'a karşı TURKOVAC Aşısını geliştiren Türk Veteriner Hekim Bilim insanımız Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ'ye teşekkürlerimizle…

Bizler, dünyanın en saygın, ömür boyu yüksek ahlak ve sorumluluk gerektiren Veteriner Hekimliği mesleğinin üyeleriyiz. Şahsi çıkar ve siyasi amaç gözetmeksizin ülkemizin çıkarları doğrultusunda hayvansal üretim, hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenliği, veteriner halk sağlığı ve çevre sağlığı konularında büyük bir azimle çalışacak mesleğimizi birlik ve beraberlik içerisinde en ileri noktalara taşıyacağız.

Hayvan Sağlığı, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliğinin temini için 7/24 esasıyla çalışan sessiz canlıların sesi olan memleketi ve milleti için hizmet veren tüm meslektaşlarımın 27 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü’nü Kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, başta Milli Şairimiz Veteriner Hekim Mehmet Akif ERSOY olmak üzere ahirete intikal eden tüm meslektaşlarımı rahmetle anıyorum.

Bu günün Veteriner Hekimlik mesleğine ülkemiz insanı ve ülkemiz hayvancılığına olumlu katkılar sağlamasını diliyorum.

Ülkemiz ve mesleğimiz adına daha güzel yarınlarda buluşmak ümidiyle…

27 NİSAN DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ'MÜZ KUTLU OLSUN…