TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

53 maddelik yasa teklifi ile en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılacak.

En düşük emekli aylığı düzenlemesiyle 3,7 milyon kişinin aylıkları yükseltilecek.

En düşük emekli maaşı alanlara 12 bin 500 liralık maaş Ağustos ayında ödenecek. Ayrıca Temmuz ayı için de 2 bin 500 liralık fark ödemesi yapılacak.

Düzenlemeyle, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltiliyor.

Söz konusu artışın bütçeye maliyeti ise 33,2 milyar lira olacak.

EYT ile gündeme gelen emekli olanların aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde işverene sağlanan 5 puanlık destek primi kaldırılacak.

Vergi paketiyle yurt dışı çıkış harcı bedeli 150 liradan 500 liraya yükseltilecek. Söz konusu harç bedeli her yıl yeniden değerleme oranında arttırılacak.

Vergi düzenlemesi kapsamında küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kârdan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi alınacak.

Kamu özel işbirliği şirketlerinden alınacak vergi ise yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılacak.

Teklifle ayrıca, kayıt dışılık ve usulsüzlüğün önüne geçilmesi amacıyla önlemler de devreye alınacak. Doktorlar, diş hekimleri gibi serbest meslek kazancı ve restoran, kafe gibi ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatlarının tespit edilecek. Tespit edilen hasılatları ile beyanları arasında yüzde 20’yi aşan oranda uyumsuzluk olanlar izaha davet edilecek.

Kayıt dışı faaliyette bulunan bir başka anlatımla vergi idaresinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi ziyaı cezasının; verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat kesilecek şekilde artırımlı uygulanacak.

Başkasına ait kredi kartı ve POS cihazına kullanımında belirlenen özel usulsüzlük cezasının 3 katı uygulanacak. Bu kapsamda bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 20 milyon lirayı aşamayacak. Cihazını başkasına kullandıranlar da aynı oranda cezaya tabi olacak.

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında kesilen usulsüzlük cezaları artırılacak.

Bazı eylemlerin tekrarında uygulanacak ceza tutarları artırılacak. Fatura verilmemesi ve alınmaması, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmemesi hallerinde uygulanan 3.400 TL ceza tutarı 1. tespitte 10 bin lira olarak uygulanacak. Sonraki tespitlerde ceza tutarı artırılacak.

Elektronik ticaret pazar yerlerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına veya sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarının ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, ilgili hükümlere göre faaliyette bulunan hizmet sağlayıcılarına ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına faaliyetleri dolayısıyla yaptıkları ödemeler vergi kesintisi kapsamına alınıyor.

Mal ve hizmet alanlarına ilişkin gerçek kişilere yapılan ödemeler üzerinden Cumhurbaşkanınca belirlenen sektör ve faaliyet konuları dikkate alınarak vergi tevkifatı yapılması öngörülüyor. Böylece vergi güvenliğinin sağlanması ve kayıt dışılığın azaltılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanına vergi kesintisine tabi ödemeler için faaliyet konuları, ödeme türleri, sektörler, iş grupları ve iş nevileri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte oran belirleme yetkisi veriliyor.

Ticari olmayan gezi, eğlence, spor gibi faaliyetlerde kullanılan deniz taşıma araçlarına yat limanlarında verilen kiralama, bakım gibi hizmetlerde KDV istisnası ve indirimi kaldırılıyor.

Teklifle, yabancı devlet kurum ve kuruluşları tarafından deprem nedeniyle yapılacak yardımlara KDV istisnası sağlanıyor.

Bazı tütün mamullerinden alınan asgari maktu vergi tutarının "yüzde 20'sine kadar" olan sınırlama kaldırılacak; birim ambalajda bulunan mamul için alınacak asgari maktu vergi tutarı kadar maktu vergi alınabilecek.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2,25 olarak belirleniyor; bu oranı yüzde 1,5'e kadar indirmeye, yüzde 2,5'e kadar artırmaya Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.