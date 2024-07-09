Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç, Çorum Vergi Dairesi mükelleflerinin ödemeler sırasında vezne ve kuyruk problemi yaşadığına dikkati çekerek, tahsilatların hızlandırılması için bazı tedbirler alınmasını istedi.

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, Gazi Caddesi üzerinde bulunan Vergi Dairesi’nin Ankara yolu üzerine taşındığını, mükelleflerin uzak olduğundan dolayı yeni hizmet binasına gitmekte güçlük çektiğini, Valilik hizmet binasının dördüncü katında açılan Hasanpaşa Vergi Dairesi’nde ise gerek fiziki yetersizlik, gerekse vezne azlığı nedeniyle tahsilatların güçlükle yapıldığını dile getirerek, mükelleflere bu konuda yardımcı olunmasını talep etti.

TÜM BANKA VE ATM’LERDEN

VERGİ ÖDEMESİ YAPILABİLMELİ

Özellikle ay sonlarında vergi ödemelerinin ve yapılandırmaların son günlerinde vergi dairelerinde büyük bir yoğunluk yaşandığının altını çizen Kılıç, “birçok banka vergi borçlarını tahsil etmiyor. İnternet bankacılığından ödeme imkanı var ancak vatandaş bu konuda henüz yeterince bilinçli değil. Özellikle yapılandırmalarda internetten yapılan ödemeler kafa karışıklığı yaratmakta, birçok kişi bu yöntemi bilmemektedir. Vergi alacaklarının daha düzenli tahsil edilmesi noktasında vezne sayısının çoğaltılması, Vergi Dairesi’nin şehir merkezinde yer alması veya ilave şubeler açılması kamuoyu tarafından beklenmektedir. Bizler de kamuoyunun ve mükelleflerin beklentilerini ve taleplerini yetkilileri iletiyoruz” dedi.

Kılıç ayrıca ATM’lere de vergi ödemesi için uygulama yüklenmesini, bu ödemelerin ATM’lerden de yapılabilmesi için sistem kurulmasını önerdi.

“MÜKELLEFİN SESİNE KULAK VERİLMELİ”

Vatandaşın vergi ödemeleri konusunda vezne ve kuyruk mağduriyeti yaşadığını, bu konuda yoğun eleştiriler ve şikayetler aldıklarını, be nedenle de konuyu gündeme getirme ihtiyacı hissettiklerini bildiren Kılıç, problemin çözülmesinin hem mükellefi, hem de kurumu rahatlatacağını savundu.

Vergi ödemelerinin ülkemiz açısından önemi üzerinde duran Kılıç, her türlü hizmetin ve devlet ödemelerinin vergi sayesinde yapılabildiğini vurguladı.

Vergi ödemenin bir vatandaşlık borcu olduğunu söyleyen Kılıç, “Sayın Valimiz Zülkif Dağlı’nın, defterdarımızın ve vergi dairesi yetkililerinin bu konudaki duyarlılığını yakından biliyoruz. Vatandaşlarımız vergi borçlarını zamanında ve fazla zaman kaybetmeden ödemek istiyor. Vergi alacaklarının daha sağlıklı ve hızlı tahsil edilmesi için bu sese kulak verilmesini, veznelerin artırılmasını, yeni şube açılmasını veya bankaların tümünün vergi borçlarını tahsil etmesinin sağlanmasını talep ediyoruz” ifadesini kullandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR