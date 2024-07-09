Alınan bilgiye göre, H.K.(16)'nın kullandığı 19 US 232 plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı.

Kısa süreli kovalamaca sonucu ekipler Kale Mahallesi Zafer 3. Sokak'ta yaşı küçük sürücüyü yakaladı.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan H.K.'ya çeşitli maddelerden 72 bin lira ceza uygulanırken,  sürücünün olay yerine gelen yakınları arasında arbede çıktı.

H. K. (16) nın yakınları olay yerinde bulunan polislere, sizler teröristsiniz demesi üzerine arbede çıktı.

Sürücü ve polise mukavemet gösteren yakınları ifade işlemleri gereği polis merkezi amirligine götürüldü.

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Editör: TUGAY GÖKTÜRK