Yapay zekâ sayesinde, şimdi öyle şeyler yapılıyor ki, gerçekten akıl alır gibi değil. Örneğin, tarihi bir şahsiyetle veya ünlü biriyle kendinizi veya bir yakınınızı, bir fotoğrafta buluşturabiliyorsunuz.

ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından, psikolojik danışman Banu Özdil Yücel de, Cumhuriyetimizin 102. yıldönümü nedeniyle Başyazarımız Mehmet Yolyapar’a güzel bir jest yaptı.

Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, ilkelerinin ödünsüz takipçisi olduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le, bir banka oturmuş, “Nutuk” üzerine sohbet ediyor. Böyle bir fotoğraf nelere değmez ki...