Erkoç, basit usul vergi mükellefi esnaf ve sanatkârların alım ve satım işlemlerini 3 ayda bir defter beyan sistemine kaydettirmeleri gerektiğini söyledi.

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından esnaf odası başkanları ve oda genel sekreterlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ÇESOB Derviş Günday Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Hasanpaşa Vergi Dairesi Müdürü Selami Erkoç, Şehit Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcısı ve A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Cemal Işık, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Birlik Genel Sekreteri Furkan Pazarcı, Sicil Müdürü Fatma Kaya Ekin, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları ile Oda Genel Sekreterleri katıldı.

Basit ve gerçek usulde vergilendirme ve iş sağlığı ve güvenliğinin masaya yatırıldığı toplantıda Hasanpaşa Vergi Dairesi Müdürü Selami Erkoç, basit usul mükelleflerinin cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları için alım ve satım işlemlerini 3 ayda bir defter beyan sistemine girmeleri gerektiğini kaydetti. Basit usul vergi konusunda oda başkanları ve oda genel sekreterlerinin sorularına ayrıntılı cevaplar veren Erkoç, ayrıca NACE kodları, vergi açılış ve kapanış konularına değindi.

Şehit Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Başyardımcısı ve A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Cemal Işık ise, 6331 Sayılı Kanun hakkında detaylı bilgiler vererek, iş kazalarında çırakların da eleman olarak kabul edildiğini belirtti.

Bilgilendirme toplantısı daha sonra soru-cevap şeklinde devam etti. (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ