Çorum Belediyesi, Velipaşa Hanı’nda Ramazan Akşamları etkinlikleri düzenliyor. Ortaoyunları, yarışmalar ve çocuk etkinlikleri Ramazan akşamlarına renk katacak.

“Velipaşa Hanı Ramazan Akşamları” etkinlikleri bugün ve yarın Velipaşa Hanı’nda saat 21.00’de başlayacak. Etkinlikle kapsamında Hacivat-Karagöz oyunu, Ramazan yarışmaları, orta oyunu gösterisi ve çocuk etkinlikleri yapılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Velipaşa Hanı Ramazan Akşamları etkinliklerimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir.” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ