Alınan bilgiye göre önceki dönem CHP Belediye Meclis Üyesi Serda Uysal Karlıdağ’ın eşi Ali Karlıdağ (61) akşam saatlerinde otomobili ile seyir halinde iken geçirdiği rahatsızlık sonucu kaza yaptı.

İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen kaza sorası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ali Karlıdağ daha sonra Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Hastanede sağlık ekiplerinin çabaları sonuç vermezken, kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Karlıdağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ile CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, doktordan acı haberi öğrendikten sonra aileyi bilgilendirdi.

Ali Karlıdağ’ın cenazesi ile ilgili ayrıntılı bilginin ilerleyen saatlerde belli olacağı da öğrenildi.