Eğitim camiasında mütevazi kişiliği ile tanınan Veli Kelek dün akşam saat 23.00 sıralarında yoğun bakımda tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Zatürre teşhisiyle tedavi altına alınan Kelek, hastalığının ilerlemesi üzerine yoğun bakıma alınmış ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı.

Saadet Kelek’in eşi, Naciye Sapancı ve Nalan Kelek’in babaları, Mehmet Ersoy’un amca oğlu olan Veli Kelek’in cenazesi Hacı Bektaş Veli Cemevi'nde düzenlenen töreninden ardından ilimiz Ortaköy İlçesine bağlı Cevizli Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Törene CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP İl Sekreteri Halil Ünal, CHP Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, eğitimciler, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi