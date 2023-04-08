Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında oluşabilecek karasinek ve sivrisineğin üreme alanlarında etkin bir vektörle mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, özelikle larvanın en çok oluştuğu, hayvan gübrelerinin döküldüğü alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Çevreye gelişigüzel dökülen gübre noktalarını tespit eden vektörle mücadele ekibi, bu alanları Çorum Belediyesine ait Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)’ye işleyerek yıl boyunca takibini yapıyor.

“GÜBRE NOKTALARI TAKİP ALTINDA”

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, karasinek ve sivrisinek sorununu önlemek için etkili bir mücadele yürüttüklerini vurgulayan “Vektörle mücadele çalışmasında ilk önce karasinek üreme kaynağının başında gelen hayvan gübrelerinin döküldüğü alanları tespit ediyoruz. Gübre noktası, Çorum Belediyesine ait Coğrafi Bilgi Sistemi’ne işlenerek ekiplerimiz tarafından takip altına alınıyor.” dedi.

Vektör mücadele çalışmalarını 12 ay boyunca aralıksız olarak sürdürdüklerini belirten Yağbat “Bu çalışmalarımızın arasında kültürel mücadele, fiziksel mücadele, biyolojik mücadele ve kimyasal mücadele bulunmaktadır. Kimyasal mücadeleyi en son çare olarak yapıyoruz.” dedi.

“HEMŞEHRİLERİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUZ”

Çere ve insan sağlığını korumak için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini dile getiren Yağbat, karasinek ve sivrisinekle mücadele konusunda vatandaşlara da çağrıda bulundu. Yağbat “Evsel katı atıklarınızı çöp poşetine koyarak ağzı kapalı bir şekilde çöp konteynırına bırakınız ve konteynır kapaklarını kapalı tutunuz. Evlerinizde ve bahçelerinizde uzun süre çöp bulundurmayınız. Bahçelerinizde su birikintisi oluşturacak kaplar bırakmayınız. Bu konularda hemşehrilerimizden destek bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)