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Temizlik İşleri Müdürlüğü Vektör ile Mücadele ekipleri, insan sağlığına yönelik en önemli çalışmalardan biri olan vektörle mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, karasinek ve sivrisinek gibi zararlı organizmaların üreme noktalarını tespit etmek amacıyla kış aylarından itibaren başlattıkları çalışmaları, yaz mevsiminde şehir merkezinde aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarıyla birlikte artan uçkun popülasyonuyla mücadele eden ekipler, şehir merkezinde yer alan dereler ve çöp konteynerleri gibi riskli alanlarda sivrisinek ve diğer haşerelere karşı 24 saat boyunca çalışma yürütüyor.